Menorca se presenta en la World Travel Market de Londres como destino de arte y cultura

La noche de este lunes en Londres se vistió de arte menorquín de la mano del acto de bienvenida que organizó la Fundació Foment del Turisme de Menorca en la capital británica, previo al arranque de la World Travel Market. Adolfo Vilafranca, presidente del Consell, encabezó la delegación menorquina en un acto que reunió a más de 40 profesionales y medios especializados para promocionar la riqueza cultural de la isla, con el foco especial en el arte contemporáneo.

Tras repasar el análisis y los datos recogidos del mercado británico tras los diez primeros meses de octubre, la Fundació ha detectado que hay un incremento hasta el 20% en el interés de los visitantes por la oferta cultural, una oferta que se ha ido aumentando exponencialmente en los últimos años con la apertura de nuevos centros, además de la consolidación de los que ya han abierto. Esa oferta se suma al impresionante patrimonio cultural con el que cuenta la isla y que atrae cada vez a más visitantes.

Este crecimiento viene ligado a una demanda real por el perfil del turista que visita la isla y que quiere conocerla de la mano de los artistas locales, así como de las propuestas que vienen de fuera, y de todos los yacimientos que forman parte de la oferta como Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO.

La cultura es el principal eje del trabajo de promoción en la World Travel Market, y este lunes se celebró un acto de recepción y de explicación del destino donde participaron más de 40 profesionales, algunos de medios internacionales, con el objetivo de promocionar esa parte de la isla como Celeste Barachi, directora de la galería Canopy Collections; Vestalia Chilton, fundadora y directora de la Kensigton + Chelsea Art Week; José Miguel Flavián, representante de la Cámara de Comercio de España en Londres; la periodista del Guardian, BBC o New York Times, Precious Adesina o Victor Ugarte, director del Instituto Cervantes en Londres, entre otros.

El acto tuvo lugar en un edificio simbólico en Londres, el modernista edificio Saint Mary Axe número 30, conocido como "The Gherkin", una propuesta vanguardista en la capital británica con 180 metros de altura y 40 plantas, diseñado por el famoso arquitecto Norman Foster, con una propuesta única en el planeta de sostenibilidad que destacan desde la Fundació y que va de la mano de la condición de Reserva de la Biosfera de Menorca.