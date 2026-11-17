El Partido Popular de Menorca ha exigido este martes un cambio de rumbo urgente en la política migratoria y ha criticado duramente la inacción del Gobierno central durante los últimos ocho años. Joan Mesquida, candidato al Congreso por la formación, ha calificado de "brazos caídos" la gestión actual y ha presentado un decálogo de medidas firmes para afrontar este desafío.

Entre las propuestas de los populares destaca reforzar las fronteras dotando de mayor autoridad y medios a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, así como exigir el despliegue inmediato de la unidad europea Frontex en las costas españolas.

Asimismo, Mesquida ha recalcado la necesidad de combatir con dureza a las mafias que trafican con personas en el Mediterráneo, vincular la llegada de inmigrantes a un contrato de trabajo y a las necesidades reales del mercado laboral, y deportar a sus países de origen a aquellos que cometan delitos graves o sean multireincidentes.

Para el candidato, un cambio de gobierno tras las próximas citas electorales es indispensable para aplicar estas políticas y frenar la irregularidad.