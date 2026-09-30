Menorca celebra el Día Internacional de la Geodiversidad con actividades para conocer y proteger su patrimonio geológico

Menorca se prepara para celebrar el Día Internacional de la Geodiversidad, que tiene lugar el 6 de octubre, con un programa de actividades organizado para acercar a la ciudadanía el patrimonio geológico de la isla.

El coordinador del Centro de Geología de Menorca, Agustín Rodríguez, explica a Onda Cero Menorca que la geodiversidad comprende la variedad de rocas, minerales, fósiles y relieves de un territorio. Según señaló, es el escenario sobre el que se desarrolla la vida y está estrechamente relacionada con la biodiversidad.

Menorca destaca por la gran variedad de formaciones geológicas que concentra en un territorio reducido. El Centro de Geología lleva más de doce años divulgando esta riqueza y ha agrupado parte de las rocas de la isla bajo denominaciones como “Menorca Oscura” y “Menorca Roja”.

El programa comenzará el viernes en la sede del Consell Insular en Menorca, donde se celebrará un acto central en formato magazine presentado por el geólogo y divulgador Naum Méndez. Durante la jornada se abordará la relación entre la geodiversidad, la biodiversidad, la Menorca talayótica y las reservas de biosfera.

El sábado se realizarán dos excursiones. Una de ellas tendrá lugar en Caballería, mientras que la segunda, en Binimelá, estará especialmente dirigida a familias con niños a partir de seis años. Ambas permitirán conocer algunas de las formaciones geológicas más destacadas de la isla.

Durante la entrevista también se puso el foco en la necesidad de proteger este patrimonio. Rodríguez alertó sobre el expolio de fósiles, rocas y arena, una práctica que puede generar un impacto importante cuando se repite de forma masiva. En 2025 se decomisaron 876 kilos de piedras, arena y fósiles en los controles del aeropuerto de Menorca.

El coordinador destacó que la educación y la concienciación son fundamentales para reducir estas prácticas. Como ejemplo, recordó que el uso de arcilla en playas como Caballería había provocado problemas de erosión, aunque esta conducta se ha reducido gracias a las campañas de concienciación.

Las jornadas pretenden, en definitiva, dar a conocer y poner en valor la geodiversidad de Menorca para favorecer su conservación. Según Rodríguez, conocer estos elementos permite valorarlos y respetarlos, contribuyendo así a que puedan mantenerse para las generaciones futuras.

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