LOCAL

El Govern balear impulsa el relevo generacional de pequeños comercios

El programa cuenta con ayudas de hasta 12.000 euros

Onda Cero Menorca

Menorca |

El Conseller, Alejando Sáez De San Pedro en el comercio de Ciutadella
El Conseller, Alejando Sáez De San Pedro en el comercio de Ciutadella | GOIB

El Govern Balear refuerza su programa de relevo generacional para evitar el cierre de pequeños comercios históricos y facilitar que nuevos emprendedores continúen con negocios arraigados en los barrios.

El programa "Ibrelleu" busca dar continuidad a comercios tradicionales cuyos propietarios afrontan la jubilación sin encontrar relevo.

Además del acompañamiento técnico, el Govern ha abierto esta semana una línea de ayudas destinada a cubrir gastos iniciales como notaría, costes financieros o adecuación del local. Las subvenciones pueden alcanzar los 12.000 euros.

El programa, impulsado desde enero de 2025, ya ha permitido cerrar unas 15 operaciones de relevo empresarial y mantiene alrededor de 50 procesos en marcha. Asimismo, se está asesorando a unas 140 empresas y cerca de 300 emprendedores interesados en asumir negocios existentes.

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