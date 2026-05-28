El Govern balear impulsa el relevo generacional de pequeños comercios

El Govern Balear refuerza su programa de relevo generacional para evitar el cierre de pequeños comercios históricos y facilitar que nuevos emprendedores continúen con negocios arraigados en los barrios.

El programa "Ibrelleu" busca dar continuidad a comercios tradicionales cuyos propietarios afrontan la jubilación sin encontrar relevo.

Además del acompañamiento técnico, el Govern ha abierto esta semana una línea de ayudas destinada a cubrir gastos iniciales como notaría, costes financieros o adecuación del local. Las subvenciones pueden alcanzar los 12.000 euros.

El programa, impulsado desde enero de 2025, ya ha permitido cerrar unas 15 operaciones de relevo empresarial y mantiene alrededor de 50 procesos en marcha. Asimismo, se está asesorando a unas 140 empresas y cerca de 300 emprendedores interesados en asumir negocios existentes.