Detenidos dos hombres en Ciutadella tras ser sorprendidos intercambiando cocaína por dinero

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Ciutadella de Menorca como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, después de sorprenderlos realizando un intercambio de cocaína y dinero en plena vía pública.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado miércoles, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que realizaban labores de prevención de la delincuencia por la avenida Capitán Negrete, observaron a dos individuos haciendo gestos que apuntaban a un posible intercambio de objetos con las manos.

Los policías se aproximaron sin ser advertidos por los sospechosos y pudieron comprobar que estaban intercambiando droga y dinero. Ante esta situación, los agentes bajaron rápidamente del vehículo policial e interceptaron a ambos hombres.

Durante el registro superficial, los agentes encontraron una sustancia blanca y pulverulenta que, tras su análisis, resultó ser cocaína, con un peso total de 16,5 gramos.

Además, intervinieron 672,90 euros a uno de los detenidos y otros 439 euros al segundo. El dinero estaba distribuido en billetes de pequeño valor y escondido entre sus ropas. En total, los agentes recuperaron 1.111,90 euros.

Tras la intervención, ambos hombres fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas y trasladados a dependencias policiales.

La Policía Nacional recuerda que la ciudadanía puede colaborar en la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente contra el menudeo, mediante denuncias anónimas a través del correo electrónico antidroga@policia.es o del apartado específico habilitado en la página web de la Policía Nacional.