Detenido un hombre en Maó acusado de amenazar con un arma de fuego a varios vecinos

La Policía Nacional de Maó ha detenido a un hombre como presunto autor de diversos delitos graves cometidos durante los últimos meses en la capital menorquina. Entre los hechos que se le imputan figuran delitos de detención ilegal, extorsión, robo con fuerza, allanamiento de morada, amenazas graves y daños.

La investigación se inició a finales del pasado mes de marzo, cuando los agentes detectaron presuntas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes. Según las pesquisas policiales, el detenido estaría utilizando la vivienda de un familiar para la distribución de hachís.

Entre las actuaciones atribuidas al detenido se encuentra el robo con fuerza en nueve trasteros de una comunidad vecinal, así como diversos episodios de agresiones, coacciones y amenazas. En uno de los casos, el presunto autor llegó a introducir un arma de fuego en la boca de una víctima para intimidarla.

Varios vecinos denunciaron por allanamientos de morada y amenazas de muerte realizadas presuntamente con armas blancas y de fuego.

El registro del inmueble finalizó con la incautación de un arma de fuego, munición real, hachas, cizallas, diversas armas blancas y un bote de flumígeno. Además, los agentes recuperaron efectos electrónicos sustraídos valorados en más de 4.500 euros.