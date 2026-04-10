El Consell aprueba el anteproyecto para las nuevas ITV

El Consell Insular de Menorca da un paso clave en la mejora del servicio de inspección técnica de vehículos (ITV) en la isla tras aprobar el anteproyecto de explotación. La medida busca modernizar y agilizar un servicio considerado esencial para la seguridad vial y que lleva años de prorrogas

El acuerdo, adoptado por el Consell Executiu, incluye además la declaración de urgencia en la tramitación del contrato de concesión, con el objetivo de acelerar su puesta en marcha.

El nuevo modelo plantea una gestión indirecta mediante concesión de servicios, dividida en dos lotes correspondientes a las estaciones de Maó y Ciutadella. El contrato tendrá una duración inicial de cinco años, prorrogable hasta un máximo de diez. El servicio contará con dos estaciones fijas —cada una con líneas para vehículos ligeros y universales— y una unidad móvil compartida.

Además, el proyecto contempla un refuerzo significativo de personal: cada estación dispondrá de un equipo compuesto por un director, ocho inspectores y cuatro administrativos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir tiempos de սպասa.

El conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, ha subrayado que esta iniciativa refleja el compromiso institucional con una gestión más profesional y ha anunciado la incorporación de un equipo móvil.

La oposición celebra se haya anunciado la licitación pero lamenta que no se apliquen medidas para que la actual concesionaria no pueda volverse a presentar.

Una vez finalice el periodo de exposición pública, se analizarán las alegaciones presentadas antes de proceder a la aprobación definitiva del proyecto, paso previo a la licitación del nuevo contrato.