El Consejo de Transparencia abre un procedimiento por el origen del agua transportada en cisternas a Mahón

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha iniciado formalmente un procedimiento de reclamación tras la denuncia presentada por el PP de Mahón por la falta de información del Ayuntamiento sobre el origen del agua suministrada mediante camiones cisterna.

Según ha informado el PP de Mahón, el organismo estatal ha comunicado la apertura del procedimiento y ha señalado que la reclamación será tramitada por la Subdirección General de Reclamaciones de Comunidades Autónomas y Entidades Locales y resuelta por la Presidencia del Consejo de Transparencia.

La presidenta del PP de Mahón, Maribel Llufriu, ha señalado que el procedimiento permitirá que un organismo independiente examine la reclamación. Según explica, los informes facilitados hasta ahora por el Ayuntamiento recogían las cantidades de agua aportadas mediante camiones cisterna, pero no especificaban su procedencia ni los pozos de los que procedía el suministro.

Llufriu ha reclamado al Ayuntamiento que explique por qué no se ha facilitado esa información y ha cuestionado la gestión del alcalde, Héctor Pons, sobre este asunto. La dirigente popular sostiene que el procedimiento abierto por el Consejo supone un paso para determinar si la información solicitada debe ser facilitada.

El PP de Mahón sostiene además que conocer el origen del agua es una cuestión de interés público y reclama información sobre qué agua se está incorporando a la red y con qué garantías. Estas afirmaciones forman parte de la posición expresada por la formación en su nota de prensa.

Por el momento, el documento aportado no recoge la respuesta del Ayuntamiento de Mahón a la apertura del procedimiento ni una resolución definitiva del Consejo de Transparencia sobre la reclamación.