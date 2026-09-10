Los centros educativos de Menorca afrontan el nuevo curso con problemas de infraestructuras

Más de 12.000 alumnos de Menorca han regresado a las aulas este 10 de septiembre para comenzar un nuevo curso escolar. Sin embargo, el inicio de las clases vuelve a estar marcado por las deficiencias en algunos centros educativos de la isla.

El sindicato STEI, a través de su representante Rafael Carretero, ha denunciado, ante los micrófonos de Onda Cero Menorca, los problemas de climatización de las aulas. Según explica, durante una campaña realizada a finales del curso pasado se registraron temperaturas de hasta 34 grados en algunos centros. El sindicato considera que estas condiciones dificultan el trabajo del profesorado y reclama soluciones para garantizar unas condiciones adecuadas en las aulas.

Las deficiencias no se limitan a la climatización. También existen problemas relacionados con las infraestructuras deportivas y la falta de espacios. El pabellón deportivo del Instituto Cardona lleva varios años pendiente de reconstrucción, mientras que otros centros necesitan eliminar barreras arquitectónicas y solucionar problemas estructurales. Además, continúan pendientes proyectos como un nuevo centro integrado de Formación Profesional en Ciutadella, el Conservatorio de Música y la ampliación de otros espacios educativos.

Otro de los asuntos destacados por STEI es la falta de espacio en los centros. Algunos colegios continúan utilizando aulas prefabricadas y, según el sindicato, determinadas dependencias se están transformando para cubrir nuevas necesidades, lo que reduce los espacios disponibles para el profesorado.

Carretero también se ha mostrado contrario al nuevo Bachillerato de Excelencia, al considerar que puede generar una segregación entre estudiantes. STEI defiende, en cambio, una educación pública, inclusiva, igualitaria y de calidad para todos los alumnos.

Ante esta situación, el sindicato reclama una mayor inversión educativa y más profesorado para ofrecer una atención más individualizada y atender mejor a la diversidad. También señala la elevada tasa de abandono escolar de Baleares y considera necesario reforzar el sistema educativo para evitar que los jóvenes abandonen prematuramente sus estudios.

STEI denuncia además el exceso de burocracia que soporta el profesorado. Según Carretero, cerca del 90 % de los docentes se quejan de esta carga administrativa, que resta tiempo a su labor educativa.

Con el inicio del nuevo curso, el sindicato espera que estas reivindicaciones sean atendidas y que las mejoras necesarias puedan llevarse a cabo durante los próximos meses.

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