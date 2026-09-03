La Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor critica la decisión del Consell de Menorca de modificar la Ley de Menorca Reserva de Biosfera para regular el acceso de vehículos a la isla. Las empresas de alquiler de vehículos consideran ilegales las limitaciones de entrada de coches en las isla

La patronal del sector advierte de que recurrirá cualquier medida que considere contraria a la normativa estatal y europea sobre competencia y libertad de circulación. Su presidente, Cristóbal Herrera, reclama que antes de aprobar nuevas restricciones se abra un proceso de diálogo con las empresas de alquiler.

La modificación de la ley, aprobada este miércoles con un acuerdo entre PP y PSOE, permitirá al Consell establecer un techo de vehículos y aplicar restricciones durante determinados periodos. La previsión es que el nuevo sistema pueda comenzar a aplicarse a partir del 1 de junio de 2027.

La propuesta contempla un límite de hasta 120.000 vehículos y afecta especialmente a los coches de alquiler y a los vehículos de visitantes, mientras que residentes y determinados servicios esenciales quedarían excluidos.

BALEVAL recuerda además que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha llevado ante los tribunales las restricciones aplicadas en Ibiza y Formentera. En el caso de Ibiza, Competencia cuestiona, entre otros aspectos, el sistema de autorización para los vehículos de alquiler por considerar que puede generar efectos discriminatorios y limitar la competencia.

Desde la patronal consideran que el debate debería centrarse en gestionar mejor la movilidad de la isla y reforzar el transporte público, en lugar de cargar las restricciones sobre el sector del alquiler de vehículos.