Aspanob Menorca pide que se vacune al personal que trata a afectados

Torres, que ha realizado estas declaraciones en el marco del Día Internacional del Niño con Cáncer, considera imprescindible que la conselleria agilice el proceso de vacunación para las cuatro personas fijas en el hospital y que más contacto tienen con los enfermos y sus familias. En concreto, piden la vacunación para una psicóloga, una educadora social, un miembro del personal de limpieza y una musico terapeuta.

Torres explica que el presidente regional, Jaume Coll, se ha dirigido en diversas ocasiones a la consellera de Salud, Patricia Gómez, pero sin éxito por ahora.

"Se supone que nos tienen en cuenta, pero no sabemos cuándo. Además, como el 99% de los casos son menores no hay vacuna que se les pueda inyectar hasta que el tratamiento no esté en una fase más avanzada. Todos debemos ser muy responsables y conscientes que hay mucho por solucionar. Necesitamos agilidad, no podemos continuar así", ha remarcado.

Por otro lado, la delegada de Aspanob en la isla ha recordado que la subvención del Consell de Menorca relativa al 2020 no está ni presentada.

"No sabemos qué pasará, necesitamos fondos y la incertidumbre es lo peor de todo. De hecho, las ayudas de 2019 no las ingresamos hasta el octubre de 2020", ha señalado.