La AJE llega a Menorca

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Baleares (AJE Baleares) continúa reforzando su presencia en el archipiélago con nuevas iniciativas orientadas a fomentar el emprendimiento y la colaboración entre profesionales. Así lo explicó Lucía Mayores, coach ejecutivo y miembro de la Junta Directiva de la organización, durante una entrevista en Más de Uno.

AJE Baleares reúne actualmente a más de 130 asociados menores de 45 años, procedentes de sectores muy diversos como la abogacía, la arquitectura, la restauración o la empresa familiar. El objetivo principal de la entidad es generar sinergias, oportunidades de negocio y crecimiento entre jóvenes empresarios de las islas.

Tras varios años de inactividad del proyecto original, la asociación fue reactivada hace aproximadamente ocho años y, tras el parón provocado por la pandemia, ha experimentado un notable impulso en los dos últimos años gracias a una nueva junta directiva.

Dentro de su plan estratégico de expansión para 2026, AGE Baleares ha puesto el foco en ampliar su presencia más allá de Mallorca, apostando por territorios como Ibiza y Menorca. Precisamente en esta última isla tendrá lugar uno de sus próximos eventos clave.

El próximo 28 de abril, la asociación organizará un encuentro de “Speed Networking” en el Centro BIT de Alayor, una iniciativa que busca facilitar el contacto directo entre profesionales en un formato dinámico. El evento, de dos horas y media de duración, incluirá una mesa redonda sobre las oportunidades y retos de hacer negocio en Menorca, seguida de sesiones de networking rápido en pequeños grupos.

Este formato, inspirado en las conocidas “citas rápidas”, permite a los participantes conocerse en un corto espacio de tiempo mediante preguntas estructuradas, favoreciendo así la creación de nuevas conexiones profesionales.

Con este tipo de acciones, AGE Baleares pretende consolidarse como un referente para el emprendimiento joven en las islas, promoviendo espacios de encuentro que impulsen tanto el desarrollo empresarial como la colaboración entre sus miembros.

Escucha aquí la entrevista al completo