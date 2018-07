Podemos en Baleares dice que quiere terminar con el "monocultivo" del turismo en las Islas

Podemos en Baleares ha anunciado este lunes que su principal propósito es terminar con el "monocultivo" del turismo en la Comunidad Autónoma y abrir otras vías de diversificación de la economía, de modo que, los empresarios hoteleros "no puedan seguir imponiendo sus intereses a los representantes políticos", tal y como ha ocurrido durante esta legislatura.



Así lo ha señalado en rueda de prensa el recién elegido líder de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, quien ha apuntado que el "objetivo común" de todas las candidaturas de la formación que han concurrido a las primarias --optaban cuatro-- es "acabar con las redes clientelares y la complicidad entre el poder político y el económico que existe en estas Islas".



Jarabo, que ha agradecido a las personas que han participado en la elección de su candidatura, ha insistido en que su intención es "seguir fomentando la participación y la transparencia", con una voluntad clara de poner fin a las desigualdades sociales, instaurando un modelo económico "que no sólo esté basado en el turismo".



"No podemos ser un partido más. Debemos ser diferentes y tenemos que demostrarlo cada día", ha apuntado, al tiempo que ha precisado que "entre todos" deberán afrontar ahora "el reto" de crear un programa electoral "colaborativo, creíble y factible".



Con todo, el líder de Podemos Baleares ha hecho "autocrítica" con respecto a la "baja participación" de las elecciones que han tenido lugar este fin de semana. "Aunque ha estado al nivel del resto del país, debemos fomentar que la participación sea la máxima posible", ha recalcado.



Podem per les Illes ha obtenido 1.075 votos, el 35,8% de los registrados, 10 puntos por encima de la segunda candidatura, la de Lola Fernández, que obtuvo el 25,5% de los apoyos.



En este sentido, la secretaria general de Podemos en Mallorca, Joana Ripoll, ha dicho que es necesario impulsar la participación "real" a través de los Círculos y "estando en contacto con la ciudadanía para que nos diga lo que ellos quieren".



"ACABAREMOS CON LAS FAMILIAS QUE NO PUEDEN HACER TRES COMIDAS AL DÍA"



Por su parte, la electa Laura Camargo ha incidido en que los desempleados mayores de 45 años, las personas que no perciben ninguna prestación económico y los hogares en situación de privacidad material "severa", son algunos de los asuntos "urgentes" sobre los que la formación va a trabajar.



"Podemos acabará con los hogares que no pueden hacer tres comidas al día", ha aseverado, al tiempo que ha apuntado que el programa electoral resultante "debe garantizar la operatividad". "No somos como los partidos de la casta, que prometen cosas que después no llevan a cabo", ha apostillado.