política

Vox reprocha al Govern que pacte medidas con la izquierda y Costa avisa: "Tienen que elegir si facilitar o bloquear"

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reprochado al Govern que haya pactado el decreto para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio con el PSIB y que PP y MÉS acordaran la ley de cogestión aeroportuaria

Europa Press

Palma |

El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, durante una sesión de control al Govern balear.
El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, durante una sesión de control al Govern balear. | Europa Press

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reprochado al Govern que haya pactado el decreto para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio con el PSIB y que PP y MÉS acordaran la ley de cogestión aeroportuaria, a lo que el vicepresidente, Antoni Costa, ha respondido que Vox tiene que elegir "si continúa facilitando el cambio o si lo bloquea".

En la sesión de control al Govern del pleno de este martes, el diputado de Vox ha reivindicado todas las medidas que el Govern ha sacado adelante con su apoyo y que han sido "más ambiciosas" gracias a su partido. "Acabaremos pensando con tristeza que el final los que se entienden son los partidos de Ábalos y de Bárcenas", ha criticado Rodríguez.

De su lado, Costa ha agradecido a Vox su apoyo en numerosas iniciativas y ha sostenido que el Govern "continuará con la mano tendida para profundizar todavía más en el cambio".

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