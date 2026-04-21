Vox bloquea las rebajas fiscales para la vivienda y deja en el aire la contención del alquiler en Baleares

Vox ha votado en contra de todas las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de proyectos estratégicos en la reunión de la ponencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament celebrada este martes. La formación ha argumentado que dichas enmiendas no fueron pactadas y que para contar con su apoyo sería necesario abrir un nuevo espacio de negociación, ya que el acuerdo alcanzado se centraba exclusivamente en las enmiendas presentadas por el propio Vox.

Entre las propuestas rechazadas figuran rebajas fiscales en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y en el de actos jurídicos documentados (AJD), así como una reducción del 50% de ambos tributos en la compra de vivienda a precio limitado. El voto en contra de Vox también ha dejado en el aire la deducción planteada por el Govern para evitar subidas en los contratos de alquiler que se renuevan este año, además de medidas para reducir cargas burocráticas, agilizar servicios sociales y una enmienda que permitiría al Consell de Govern modificar por decreto las normas del parque natural marítimo terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. Las enmiendas quedan vivas y se volverán a debatir en comisión, donde Vox ha advertido que volverá a votar en contra si no hay acuerdo previo.