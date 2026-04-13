Vox Baleares lamenta la derrota de Orbán en Hungría mientras el PP y la izquierda aplauden a Magyar

Vox Baleares ha reivindicado la figura del hasta ahora primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y ha considerado que su derrota en las elecciones de este domingo es negativa "para todos los ciudadanos" de ese país.

Mientras, el PP y la izquierda han celebrado la victoria del opositor Péter Magyar, que dispondrá de una mayoría parlamentaria de dos tercios suficiente para realizar reformas legales de calado.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha sido preguntado al respecto a raíz de que el presidente del partido en Baleares y del Parlament, Gabriel Le Senne, se ausentara de su puesto hace unas semanas para acompañar a Orbán en un acto previo a los comicios.

"Es una derrota de Orbán y, por supuesto, es una derrota para todos los ciudadanos de este país que han conseguido durante tantos años no sufrir las nefastas políticas de la Agenda 2030 ni de la inmigración que sí hemos sufrido en el resto de Europa", ha apuntado en la rueda de prensa de este lunes previa al pleno.

En cualquier caso, ha celebrado que "ni un solo diputado de izquierda vaya a representar a los ciudadanos" de Hungría y que el ganador de las elecciones, el líder opositor Péter Magyar, forme parte de un partido, Tisza, que se escindió del de Orbán.

"Esperemos que haya continuidad en las políticas", ha confiado la líder parlamentaria de Vox, quien sin embargo ha lamentado que Magyar haya sido felicitado por políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o "el hijo de Soros".

"No creemos que el hecho de que esta gente se haya alegrado sea nada bueno para los ciudadanos de ese país", ha zanjado Cañadas.

LA IZQUIERDA APLAUDE LA DERROTA

También se ha referido a la derrota de Orbán el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. "Un saludo para Le Senne, se ve que su viaje a Hungría fue provechoso", ha ironizado.

Algo más extenso ha sido el líder parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, quien también ha bromeado con el "gran impacto" que tuvo sobre la candidatura de Orbán la visita de Le Senne.

"Tenemos un fascista menos y es una buena noticia a nivel mundial y europeo. Hay un ultra menos al frente de un gobierno que Vox apoyaba, y ellos a su vez apoyan al PP", ha señalado el socialista.

A su parecer, los 'populares' deberían "tomar nota de como se tiene que reaccionar a los ultras" y ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "deje de mirar a los reaccionarios".

GANA "LA OPCIÓN DEL PP"

El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha criticado las "burlas" de la izquierda sobre la visita de Le Senne a Orbán y se ha mostrado sorprendido por el hecho de que celebren unos resultados que dejan a sus homólogos "sin ningún diputado".

"Ha ganado la opción del PP europeo, de las ideas liberales, la constructiva, de centro derecha, la europeista. La opción que es afín al PP de Baleares", ha reivindicado.

Sagreras ha considerado que la victoria de Magyar se debe, en parte, al "voto táctico" que sectores de la izquierda han realizado para desbancar a Orbán y ha confiado en que algo similar pueda suceder en el archipiélago para que Prohens disponga de una mayoría absoluta.

El último en pronunciarse al respecto ha sido el diputado no adscrito y ex de Vox Agustín Buades, quien ha advertido que "el populismo siempre pierde". "Perdió con Rivera, perdió con Iglesias y perderá con Abascal", ha aventurado.