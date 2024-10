PP y Vox acuerdan los presupuestos del Consell de Mallorca tras pactar no acoger a menores migrantes de otras regiones

PP y Vox han acordado este martes los presupuestos del Consell de Mallorca para 2025, tras pactar no acoger a menores migrantes no acompañadas de otras regiones de España, ante el reparto solidario que prepara el Gobierno Central. Aunque no hay una partida específica para este asunto, el acuerdo sí contempla un aumento de los recursos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, que se van a destinar a los servicios de dependencia, personas vulnerables y con discapacidad y personas mayores.

Tras semanas de negociaciones, los socios han dado el visto bueno a las cuentas insulares para el año que viene con las que se comprometen a "impulsar las inversiones en los ayuntamientos de Mallorca", así como a "subir las partidas para modernizar las carreteras de la isla" y defender la libertad lingüística y "la igualdad entre el castellano y el catalán", según ha explicado este martes la portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera.

Además, según los 'populares', el Plan de Obras y Servicios estará dotado con 80 millones de euros en 2025 con la intención de renovar y construir instalaciones deportivas.