Vera reitera en el Parlament su condena al ataque homófobo sufrido por un profesor de instituto

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha reiterado este martes su condena al ataque homófobo sufrido por un docente del IES Baltasar Porcel de Andratx.

"Lo he condenado cuatro veces con la máxima contundencia", ha afirmado en el pleno del Parlament al inicio de su respuesta a la pregunta del control que le ha formulado el diputado de Vox Sergio Rodríguez.

El de Vox también ha aprovechado su intervención para condenar el ataque después de que su grupo no haya participado en la lectura de un manifiesto impulsado por MÉS per Mallorca que, según habían explicado antes, no habían invitado a Vox a sumarse para no "blanquear a los instigadores del odio".