SUCESOS

Varios detenidos por agredir a un joven en una trifulca multiudinaria en Palma

Dos grupos de personas se enzarzaron en una pelea, en la que uno de los implicados esgrimió una catana y en la que resultó herido un joven que recibió varios golpes

Europa Press

Palma |

Barriada palmesana de Son Gotleu.
Barriada palmesana de Son Gotleu. | Europa Press

La Policía Nacional ha detenido a varias personas por supuestamente agredir a golpes un joven durante una trifulca multitudinaria ocurrida en Palma.

Los hechos, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, tuvieron lugar la noche de este miércoles en la calle Manacor.

Dos grupos de personas se enzarzaron en una pelea, en la que uno de los implicados esgrimió una catana y en la que resultó herido un joven que recibió varios golpes.

Hasta ahí se desplazó la Policía Nacional, que detuvo a varias personas, aunque las fuentes no han concretado a cuántas. Los investigadores están tratando de esclarecer los hechos y arrestar al resto de implicados.

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