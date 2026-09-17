Las tormentas de la madrugada dejan 73,6 l/m² en Escorca y 59 l/m² en Binissalem

Las tormentas que han afectado a Baleares durante la madrugada han dejado acumulaciones importantes de lluvia, especialmente en Mallorca. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se han registrado 73,6 litros por metro cuadrado en Son Torrella, en Escorca, y 59 litros en Binissalem, donde 51,8 litros se han concentrado en apenas una hora.

También destacan los 54,6 litros por metro cuadrado de Lluc, 34,2 en Llucmajor, 23,6 en Sa Canova, en Sa Pobla, 22,9 en el aeropuerto de Son Sant Joan y 21,8 litros en el radar de Llucmajor.

La lluvia ha dejado además 19 incidencias relacionadas con el episodio meteorológico entre las 13.00 horas de este miércoles y las 08.00 horas de este jueves, según el balance de Emergencias. 16 se han registrado en Mallorca y una en Ibiza.

Entre las incidencias figuran inundaciones en establecimientos y edificios, acumulaciones de agua en la vía pública, un incidente de tráfico, una interrupción de servicios básicos, la caída de un árbol sobre la calzada y el desprendimiento de un elemento urbano. También se ha registrado un incendio agrícola que podría estar relacionado con la caída de un rayo.

Mientras tanto, continúa lloviendo en algunos puntos de Mallorca y AEMET pide precaución. La isla ha dejado atrás a las ocho de la mañana el aviso naranja por lluvias y tormentas y permanece en nivel amarillo, con posibilidad de nuevos chubascos y episodios de intensidad durante la mañana.

Emergencias mantiene activado el seguimiento de la situación y el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal tiene previsto volver a reunirse esta mañana para valorar la evolución del episodio.