Toneladas de basura para la noche mágica

Emaya espera recoger de 15 a 18 toneladas de residuos, principalmente vidrio y plástico, dentro del operativo especial por la noche de Sant Joan en Palma. Así lo ha explicado el regidor de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, en declaraciones a los medios desde la playa de Ciutat Jardí, con motivo del dispositivo especial de limpieza por la víspera de San Juan.

El operativo ha comenzado a las 03.00 horas y seguirá en marcha hasta las 13.00 horas, aproximadamente. Una sesentena de operarios --16 más que el año anterior-- peinan las zonas de baño de Palma y también puntos como el Parc de la Mar. El operativo de este año también ha incrementado la capacidad de recogida y utiliza un aromatizante de limón. "En días como hoy donde hay consumo de alcohol, hay gente que hace lo que no debe hacer en la vía pública", ha explicado Bauzá, que señalaba por ello que este aromatizante permite "que la ciudad luzca en mejores condiciones".

La gran afluencia de personas ha hecho que la limpieza en la playa de Can Pere Antoni haya comenzado unos 45 minutos más tarde. El año pasado esta playa quedó limpia a las 06.00 horas y este año ha terminado cerca de las 08.00 horas. Por lo demás no ha habido incidentes destacables, salvo la gente que "no se quería ir porque todavía quiere seguir haciendo fiesta", según ha indicado el regidor. El trabajo de Emaya se desarrolla con apoyo de efectivos de la Policía Local.

Por último, Bauzá ha lamentado actuaciones incívicas que "no deberían existir" y ha recordado que el Ayuntamiento trabaja en la nueva ordenanza cívica que quiere "poner freno" a estas situaciones.