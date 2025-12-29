Los técnicos del Ayuntamiento de Sant Llorenç apuntalan el edificio afectado por el incendio de este sábado en Sa Coma

Los técnicos del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar apuntalarán el edificio que se vio más afectado por el incendio declarado este pasado sábado, 27 de diciembre, en el sótano del inmueble, en la calle Ficus de la localidad de Sa Coma, con un parking subterráneo donde el fuego se inició en un vehículo híbrido.

Según ha informado el alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler, en declaraciones a Europa Press, los técnicos municipales han decidido este lunes, tras inspeccionar el edificio, que es necesario apuntalar el inmueble, lo cual se hará este misma jornada, ha afirmado.

Una vez apuntalado el bloque de pisos más afectado por el incendio, formado por cuatro escaleras con diez viviendas cada una, los en torno a 50 vecinos desalojados podrán volver a entrar en sus respectivos domicilios -se prevé que, en función de la hora en que acaba de apuntalarse el inmueble, la entrada pueda ser esto mismo lunes, o ya este martes- ha afirmado el primer edil. No obstante, ha recordado, el inmueble sigue sin luz ni agua, de modo que tal vez, de momento, no sea el lugar más óptimo para vivir, ha considerado.

Por ello, el Ayuntamiento ha habilitado diversos apartamentos turísticos para varios núcleos familiares. Inicialmente, se había previsto habilitar 11 apartamentos para 11 núcleos familiares, pero finalmente han sido nueve para nueve familias, formadas por un total de 26 personas, de las 28 que en un principio fueron desalojadas y trasladas a la sala polivalente del polideportivo municipal de Sa Coma para ser después trasladas a estos apartamentos --dos eran personas solas que finalmente han encontrado otros lugares donde realojarse--. El resto de los 50 vecinos desalojados este pasado sábado ya fueron reubicados ese día en casas de familiares.

El Consistorio, ha recordado el alcalde, financia la estancia en estos apartamentos turísticos, hasta después de Año Nuevo, es decir, hasta este próximo viernes, 2 de enero. A partir de entonces, los vecinos deberán gestionar individualmente dónde y cómo continuar con sus vidas, si es posible en el edificio o no, entre otros aspectos.

El único lugar al que, de momento, no será posible entrar es el parking, donde tampoco, por tanto, se podrá al menos por ahora retirar los vehículos que siguen allí estacionados, ha aclarado el alcalde. Esto se debe a que la Guardia Civil continúa con la investigación para tratar de esclarecer las causas del incendio.