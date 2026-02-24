Los sindicatos no descartan protestas si la Conselleria no rectifica su decisión sobre las oposiciones

Los sindicatos educativos en Baleares cargan contra la Conselleria de Educación por la gestión de las oposiciones docentes, que este año se han adelantado al 9 de mayo.

Las organizaciones sindicales avisan de que el malestar va a más y no descartan movilizaciones si la Conselleria no retrocede. Además, piden que el proceso se retrase hasta el mes de junio, una medida que permitiría una mejor planificación para los aspirantes. Así lo ha asegurado en Onda Cero, Azahar Tortonda, secretaria d'Ensnyament UGT Serveis Públics.

Paralelamente, las fuerzas sindicales de la enseñanza han llevado a cabo esta mañana una concentración frente la Conselleria d’Educació, para reclamar una negociación real del Acuerdo 2023-2027 y un nuevo pacto que mejore las condiciones laborales del profesorado concertado.

Los sindicatos denuncian que la convocatoria de la mesa de negociación llegó tan solo unas horas antes de la concentración y critican las formas del Govern.

Aun así, confirman que la reunión está prevista para el próximo 5 de marzo a las doce y media, con dos puntos en el orden del día: el cumplimiento del acuerdo vigente y el inicio de la negociación de uno nuevo.