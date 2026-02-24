educación

Los sindicatos no descartan protestas si la Conselleria no rectifica su decisión sobre las oposiciones

Además, piden que el proceso se retrase hasta el mes de junio, una medida que permitiría una mejor planificación para los aspirantes

Patricia Segura

Palma |

Un aula vacía de un colegio de Baleares.
Un aula vacía de un colegio de Baleares. | CAIB

Los sindicatos educativos en Baleares cargan contra la Conselleria de Educación por la gestión de las oposiciones docentes, que este año se han adelantado al 9 de mayo.

Las organizaciones sindicales avisan de que el malestar va a más y no descartan movilizaciones si la Conselleria no retrocede. Además, piden que el proceso se retrase hasta el mes de junio, una medida que permitiría una mejor planificación para los aspirantes. Así lo ha asegurado en Onda Cero, Azahar Tortonda, secretaria d'Ensnyament UGT Serveis Públics.

Paralelamente, las fuerzas sindicales de la enseñanza han llevado a cabo esta mañana una concentración frente la Conselleria d’Educació, para reclamar una negociación real del Acuerdo 2023-2027 y un nuevo pacto que mejore las condiciones laborales del profesorado concertado.

Los sindicatos denuncian que la convocatoria de la mesa de negociación llegó tan solo unas horas antes de la concentración y critican las formas del Govern.

Aun así, confirman que la reunión está prevista para el próximo 5 de marzo a las doce y media, con dos puntos en el orden del día: el cumplimiento del acuerdo vigente y el inicio de la negociación de uno nuevo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer