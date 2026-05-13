LABORAL

Los sindicatos denuncian el segundo plantón de las patronales para negociar el convenio autonómico de las escoletes

Los sindicatos CCOO, UGT y STEI denuncian que las patronales de las escoletes les han vuelto a dejar plantados, por segunda vez, en la mesa negociadora del convenio autonómico del sector.

Onda Cero Mallorca

Palma |

Los sindicatos denuncian el segundo plantón de las patronales para negociar el convenio autonómico de las escoletes
Los sindicatos denuncian el segundo plantón de las patronales para negociar el convenio autonómico de las escoletes | Álvaro Cobarro

CCOO, UGT y STEI han denunciado públicamente este miércoles que las patronales Ceceib y Pimem Escoletes no se han presentado por segunda vez a la mesa negociadora convocada para iniciar la negociación del convenio autonómico de las trabajadoras de educación infantil 0-3 años de Baleares.

En rueda de prensa, los tres sindicatos han acusado a las patronales de "bloquear intencionadamente" la negociación y al Govern de hacer "seguidismo" de esa actitud. La excusa para no acudir a la reunión, convocada formalmente hace una semana, ha sido que las patronales prefieren esperar a un encuentro con las Consellerias de Trabajo y Educación previsto para el 25 de mayo.

Los sindicatos recuerdan que este bloqueo se produce apenas una semana después de la jornada de huelga general del pasado 7 de mayo, en la que más de mil educadoras salieron a la calle para reclamar mejores condiciones laborales. El sector denuncia que convive con siete tablas salariales diferentes para el mismo trabajo y que los sueldos siguen anclados en el salario mínimo interprofesional.

Las organizaciones sindicales han reclamado predisposición tanto a las patronales como al Govern y han advertido de que, si no hay avances tras la reunión del 25 de mayo, no descartan convocar nuevas concentraciones o incluso una huelga a nivel de islas.

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