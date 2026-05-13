Los sindicatos denuncian el segundo plantón de las patronales para negociar el convenio autonómico de las escoletes

CCOO, UGT y STEI han denunciado públicamente este miércoles que las patronales Ceceib y Pimem Escoletes no se han presentado por segunda vez a la mesa negociadora convocada para iniciar la negociación del convenio autonómico de las trabajadoras de educación infantil 0-3 años de Baleares.

En rueda de prensa, los tres sindicatos han acusado a las patronales de "bloquear intencionadamente" la negociación y al Govern de hacer "seguidismo" de esa actitud. La excusa para no acudir a la reunión, convocada formalmente hace una semana, ha sido que las patronales prefieren esperar a un encuentro con las Consellerias de Trabajo y Educación previsto para el 25 de mayo.

Los sindicatos recuerdan que este bloqueo se produce apenas una semana después de la jornada de huelga general del pasado 7 de mayo, en la que más de mil educadoras salieron a la calle para reclamar mejores condiciones laborales. El sector denuncia que convive con siete tablas salariales diferentes para el mismo trabajo y que los sueldos siguen anclados en el salario mínimo interprofesional.

Las organizaciones sindicales han reclamado predisposición tanto a las patronales como al Govern y han advertido de que, si no hay avances tras la reunión del 25 de mayo, no descartan convocar nuevas concentraciones o incluso una huelga a nivel de islas.