Siete años de cárcel para el hombre que mató a su mujer en el Coll (Palma) después maltratarla durante años

Un juzgado de lo penal de Palma ha condenado a siete años de cárcel al hombre acusado de la muerte de su mujer en el Coll de'n Rabassa a finales de 2024 por haberla maltratado durante años. La sentencia, consultada por Europa Press, considera probado que el hombre impuso sobre la víctima "una situación de dominación sustentada en el abusivo ejercicio de su autoridad y en espíritu de sumisión que generaban sus frecuentes actos de violencia física y psíquica, menospreciándola de forma constante".

También señala la Sala que "por cualquier motivo controlaba las personas con las que se encontraba ella, humillándola a diario escupiéndola en la cara, obligándola a pedir dinero que se gastaba el acusado en juegos, llegando incluso a agredir físicamente a la perjudicada con golpes, agarrones en los brazos, patadas, empujones y tirones del cabello".

Los malos tratos y las vejaciones se sucedieron desde el inicio de la relación, en 2009. La sentencia recoge un episodio ocurrido el 1 de noviembre de 2024, semanas antes del asesinato de la mujer, cuando el hombre, en presencia de la hija, menor de edad, amenazó a la mujer diciéndole "yo me iré preso pero a ti te mato".

En aquel momento, el acusado agredió a la víctima, zarandeándola por los brazos, propinándole un puñetazo en la espalda y patadas en las piernas. Un juzgado de Palma dictó orden de protección así como la colocación dio un dispositivo telemático de control al acusado. Rosario fue asesinada poco después, el 9 de diciembre de 2024.

"Rosario era controlada en todas las esferas de su vida, inclusive teniendo que pedir permiso para actos cotidianos como ir al baño, lo que menoscababa diariamente su integridad y dignidad, además tenía que esconder dinero para poder alimentar a sus hijas. Ello ocasionaba un ambiente de terror y dominación en la casa", concluye la sentencia.