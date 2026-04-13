El Servicio 24 Horas del IB-Dona atendió 13 llamadas diarias en 2025, alcanzando las 4.562 llamadas por violencia machista, un 22% más que el año anterior, según la memoria presentada este lunes, que indica también que se realizaron 631 acompañamientos presenciales, un 2,4 % más que en 2024.
La mayoría de las llamadas, más del 91 %, están relacionadas con violencia de género, con predominio de la violencia psicológica, seguida de la física. También se registraron casos de violencia sexual, que representan el 5,6 % del total. Según Cati Salom, directora del Ib-Dona, "este incremento se debe a que se ha intensificado la difusión del servicio y del número gratuito".
El perfil mayoritario de mujeres atendidas se sitúa entre los 31 y 40 años, y la mayoría de llamadas proceden de Mallorca, que concentra más del 80 % de los casos.
El servicio, que funciona las 24 horas con atención gratuita y multilingüe, ofrece apoyo telefónico, asesoramiento y acompañamiento, y ha realizado además cerca de mil derivaciones a otros recursos especializados. El teléfono es el 900 17 89 89.