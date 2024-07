Le Senne (Vox) seguirá como presidente del Parlament balear: "Mientras no me remuevan, cumpliré con mi deber"

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox) comparte la opinión de la dirección general del partido de romper los pactos en las comunidades con el Partido Popular, y con resignación, deja la puerta abierta a un posible cese como presidente de la cámara autonómica, pero solo si así lo deciden los grupos parlamentarios en el pleno. "Lo entiendo y respaldo la decisión por completo", ha declarado este martes Le Senne en declaraciones a los medios durante la toma de posesión de Juan Torres como nuevo delegado de Defensa en el Centro de Historia y Cultura Militar de Palma.

A Le Senne no le "desagradaría", ha dicho, "hablar desde el atril como un diputado más", pero insiste en que su voluntad es seguir en el cargo. "Cumpliré con mi deber, pero si el pleno quiere removerme no hay ningún problema. Seguiré como diputado", ha asegurado el presidente del Parlament balear. Aunque ha asegurado que en ese caso, también debería dimitir la presidenta balear, la popular Marga Prohens, suscribiendo a las palabras que llegaban este lunes desde la dirección nacional de Vox. "A mí me nombraron por el acuerdo de investidura y a ella también", ha defendido.

Este miércoles la Junta de Portavoces se reunirá para votar la reprobación de Le Senne propuesta por los partidos de la izquierda (PSIB, Més per Mallorca y Unidas Podemos), después de que el presidente rompiera las fotografías de las Roges del Molinar el pasado mes de junio.