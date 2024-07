Vox abre la puerta a la salida de sus cargos en el Consell de Mallorca: "Ya lo valoraremos"

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha afirmado este lunes que el partido está abierto a acordar la salida de sus cargos del Consell de Mallorca, a pesar de que la institución insular, así como los ayuntamientos, quedarían fuera del anuncio de ruptura de los gobiernos autonómicos y la retirada del apoyo parlamentario.

"Ya lo valoraremos", ha afirmado Cañadas en una rueda de prensa en la que ha acusado a PP de romper el pacto con Vox al ordenar a las autonomías "a tragarse a los menores migrantes".

Cañadas ha criticado en este punto que en la residencia La Bonanova se esté acogiendo a menores migrantes no acompañados. "En España no cabe todo África, no queremos ser Francia. Lloraremos sangre", ha afirmado en una comparecencia basada prácticamente en la cuestión migratoria.

La portavoz de Vox en la Cámara autonómica, en relación a la posible salida de Gabriel Le Senne, ha defendido que "por coherencia" si Le Senne dejara su cargo también debería hacerlo la presidenta del Govern, Marga Prohens, siguiendo la lógica del pacto de investidura.

Para la portavoz de Vox, Gabriel Le Senne "no tiene ningún motivo para dimitir" y, por la misma regla de tres, ha insistido, Prohens también tendría que dimitir porque es presidenta gracias al pacto.

APOYO DE LAS BASES Y LOS DIPUTADOS

Según Cañadas, la decisión de Santiago Abascal de romper los gobiernos autonómicos y, en el caso balear, retirar el apoyo parlamentario ha recibido el apoyo unánime de las bases así como de la práctica mayoría de los diputados electos.

En el caso concreto de los siete diputados de Vox en la Cámara autonómica, Cañadas ha señalado que la decisión se ha tomado por mayoría y con la participación de "prácticamente todos" los diputados del archipiélago.

La portavoz ha confirmado así la retirada del apoyo parlamentario al Govern que preside Marga Prohens y ha adelantado que a partir de ahora se valorará cada iniciativa que llegue a la Cámara para decidir si se apoya o no.

"Votaremos lo que esté en el programa de Vox y con lo que estemos de acuerdo en cada punto. Si estamos de acuerdo con una propuesta del PP, se votará a favor. Si no estamos de acuerdo, no votaremos con ellos", ha añadido.

Según ha añadido, nadie del Ejecutivo del PP se ha puesto en contacto con Vox desde el anuncio de ruptura.

DEPORTACIONES MASIVAS

Cañadas ha justificado la decisión de la ruptura de los acuerdos con el PP, que ha atribuido al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, en el reparto de los menores migrantes, situación que ha calificado como "especialmente crítica" en Baleares.

"Hasta que no haya un compromiso claro del PP para acometer deportaciones masivas no habrá más pactos", ha avanzado Cañadas, negando que la decisión sea una falta de coherencia porque, ha recalcado, entre los 110 puntos del acuerdo de investidura, sí que había dos referidos a la cuestión migratoria.

Siguiendo con la cuestión migratoria, Cañadas ha admitido que la dirección nacional de Vox está ahora centrada en qué pasa con los gobiernos autonómicos y que más tarde se tendrá que abordar el caso, como el del Consell de Mallorca, de las instituciones afectadas por el reparto de menores migrantes.

"Hay muchas cosas que recomponer", ha añadido recordando que solo han pasado unos días del anuncio de ruptura. "Lo valorará el partido, yo estoy en el Parlament, no en el Consell de Mallorca", ha matizado.