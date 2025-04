El pediatra Miro Verges: "Si el virus del sarampión entra en un ambiente antivacunas, se va a liar gorda"

Después de que Salud Pública de Baleares alertara el fin de semana de un brote de sarampión en el Sector Sanitario de Tramuntana, expertos de la sociedad de pediatría advierten de la necesidad de revisar el estado de vacunación de la población. Solo en el primer trimestre del año, se han detectado 16 casos en Baleares, así que el doctor Miro Verges, miembro del comité asesor de vacunas de Baleares, no se atreve a prever la evolución del brote epidemiológico en las islas, pero lanza una advertencia en los micrófonos de Onda Cero.

"En Baleares tenemos el 95% de vacunación en primera dosis, así que recomiendo a todos los nacidos a partir de 1978 a que revisen su estado de vacunación y, ante la duda, se pongan una segunda dosis", previene este representante de la Sociedad Balear de pediatría a quien le preocupa más la población adulta que la infantil.

"Ahora el problema de Baleares es investigar y rastrear todos los contactos de los contagiados en Balears" para dar con todas las personas que han podido infectarse de la "enfermedad más contagiosa que conocemos", explica este médico de Atención Primaria. Aún así, nuestro archipiélago cuenta con altos índices de vacunación, pero también con algunos colectivos anti-vacunas que podrían convertirse en el foco del problema.

"Existen movimientos antivacunas que se juntan en los mismos espacios, van al mismo colegio, etc.", advierte el doctor Verges. "Si el virus entra en un espacio anti-vacunas, se va a liar gorda", en referencia a colegios donde se conoce la afluencia de familias que no creen en la vacunación. Por ello, Verges se muestra muy crítico con el auge de los colectivos anti-vacunas en Estados Unidos donde ya hay medio millar de contagios y al menos dos niños muertos por sarampión que no estaban vacunados, según explica en esta entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca'.