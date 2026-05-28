Seis detenidos por traficar con heroína, cocaína y marihuana desde un piso de Son Gotleu

La Policía Nacional ha detenido a seis hombres en una operación desplegada este miércoles en el barrio palmesano de Son Gotleu contra el tráfico de heroína, cocaína y marihuana.

El dispositivo se ha desplegado la mañana de este miércoles y se ha prolongado durante unas horas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, se ha saldado con la detención de seis sospechosos, a quienes se les imputan delitos contra la salud pública, y la intervención de diversas cantidades de estupefacientes.

En el piso, que funcionaba como un punto de venta de droga y ha sido desmantelado, los agentes han encontrado heroína, cocaína y marihuana, así como dinero en efectivo. La operación la ha coordinado el Grupo II de Estupefacientes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) y ha contado con la participación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Subsuelo y los guías caninos.