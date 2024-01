Satse rechaza firmar el convenio de la sanidad privada en Baleares por "condenar a la precariedad laboral y profesional"

El sindicato Satse ha criticado este martes la firma del convenio colectivo de la sanidad privada entre la patronal Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES) y los sindicatos CCOO y UGT, por considerar que "condena a la precariedad laboral y profesional" a las enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad privada.

En un comunicado, ha afirmado que este acuerdo, que no ha firmado Satse, concede a los dos sindicatos firmantes un liberado sindical por su rúbrica. Este es el segundo convenio que no firma Satse, que ha argumentado que "no mirará hacia otro lado mientras las empresas del sector se lucran con beneficios millonarios, mientras sus trabajadores se empobrecen cada vez más".

Del mismo modo, han afirmado que "no ha aceptado, ni aceptará, bajo ningún concepto", liberados sindicales que "la patronal ofrezca a cambio de su firma".

Además, ha indicado que la "única mejora" que incluye el convenio colectivo es una subida salarial de alrededor del tres por ciento para 2024 y 2025, y un día adicional de vacaciones para personal con una antigüedad superior a diez años.

"El convenio no incluye mejoras en cuestiones de jornada, permisos, conciliación de la vida laboral y familiar, formación, movilidad, no se contempla la carrera profesional, ni el solape de la jornada de los enfermeros, que supone más de 100 horas anuales adicionales a la jornada; y no se limitan las ratios enfermera/paciente ni las cargas de trabajo", han agregado.

En ese sentido, han defendido que Satse "hará su trabajo", con la búsqueda de "otras vías de presión, por cualquier medio, para conseguir sus objetivos, que no son liberados sindicales, sino mejoras en las condiciones de trabajo de los profesionales".