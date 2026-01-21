Santanyí se presenta en Fitur 2026 con un chatbot de inteligencia artificial para personalizar la experiencia turística

El municipio de Santanyí ha llegado a Fitur 2026 con la tecnología como gran protagonista de su estrategia turística. En una entrevista en Onda Cero, dentro de la cobertura especial desde la feria, el regidor de Turismo, Rafael Batlle, ha presentado una nueva herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá a los visitantes planificar mejor sus estancias y descubrir la oferta local de forma completamente personalizada.

Se trata de un chatbot integrado en la web turística visitcalador.com y en una app móvil vinculada al municipio, que funcionará como un asistente virtual disponible 24/7. La herramienta analiza las preferencias del usuario, viajar con niños, afinidad por montaña o playa, interés en gastronomía, cultura o turismo activo, y diseña automáticamente un planning de actividades ajustado a los días de estancia. "Darle cuatro datos y la misma IA te hace un planning de los días que estés. Es una herramienta para nosotros brutal", señala Batlle.

Lo que diferencia este chatbot de otras herramientas de IA generalistas es que ha sido desarrollado por una empresa especializada en turismo local, capacitada para garantizar la fiabilidad de la información. "Nosotros hemos contratado una empresa profesional del sector que a través de los prompts y de las palabras clave que pueden encontrar dentro de nuestro municipio hacen que no se equivoque", explica el regidor. Esto evita los errores frecuentes de plataformas como ChatGPT o Gemini, que a menudo proporcionan información desactualizada o inexacta sobre destinos específicos.

La aplicación también servirá de apoyo a las oficinas de turismo físicas locales, recabando información valiosa sobre las tendencias de búsqueda y las demandas de los visitantes. De esta forma, Santanyí puede seguir mejorando su oferta y adaptarse a los cambios en los gustos turísticos.

Batlle ha subrayado que el objetivo es mantener la excelencia y diversificar la oferta sin dejar de lado a quienes prefieren información en papel. "Hay que adaptarse a todos los tipos de turismo", apunta, recordando que los visitantes mayores siguen acudiendo a puntos físicos para solicitar mapas y horarios.

Mercado alemán en recuperación

Las perspectivas para la temporada 2026 son positivas. El regidor ha destacado que el mercado alemán, fundamental para esta zona de Mallorca, se está recuperando tras años de incertidumbre económica. "Hace dos días volvimos de la feria de Stuttgart y nos dimos cuenta de que el mercado alemán se está recuperando. El alemán tiene muchísimas ganas de viajar", comenta Batlle.

La temporada 2025 comenzó de forma ralentizada pero terminó igualando los números de años anteriores. Las expectativas para 2026 apuntan a un comportamiento similar o incluso mejor, especialmente con la reactivación de este importante mercado emisor.

Gestión responsable del turismo

Batlle ha hecho hincapié en la necesidad de gestionar adecuadamente el turismo, evitando el término "masificación" pero reconociendo que es imprescindible optimizar los recursos. "El turismo está bien que esté controlado y gestionado de la forma que toca para que todos los recursos que tenga Mallorca sean optimizados para todos los turistas que nos vienen a visitar", subraya.

El regidor ha defendido abiertamente el sector turístico: "El turista malo es el que no viene. Siempre voy a reivindicar que vivimos de esto, que no hay que ir en contra de lo que vivimos y que al final es bueno para todos". Una postura que refleja la importancia vital que el turismo tiene para la economía local y para los ciudadanos de Santanyí.

Con esta apuesta por la tecnología, la personalización y la excelencia, Santanyí se posiciona como un destino turístico innovador en Mallorca, listo para captar la demanda creciente del mercado alemán y de otros viajeros que buscan experiencias adaptadas a sus necesidades específicas.