Salvador Sánchez (Instituto Astronomía Mallorca): "Vamos a tener un eclipse espectacular, de película"

El astrónomo y divulgador Salvador Sánchez explica en Onda Cero Mallorca cómo se preparan para observar el eclipse solar desde varios puntos de Mallorca y destaca la belleza excepcional del fenómeno, que podrá contemplarse sobre el mar al atardecer

Sánchez y su equipo tienen previsto desplegar telescopios, cámaras y equipos de observación desde varios emplazamientos, entre ellos Formentor, Sóller y Es Grau, con distintos puntos de seguimiento y transmisión. La previsión meteorológica, según ha explicado, es además favorable para poder disfrutar del fenómeno.

Aunque desde el punto de vista científico este eclipse presenta un interés limitado para realizar mediciones de precisión debido a que el Sol estará muy bajo sobre el horizonte, su espectacularidad visual será excepcional. "Lo importante de hoy es la espectacularidad del eclipse", ha señalado Sánchez, que lo describe como "un eclipse de puesta de sol sobre el mar".

"Va a ser realmente espectacular, de lo más bello de la historia", ha asegurado el divulgador, que anima a no perder detalle de un fenómeno que permitirá observar también algunos elementos celestes durante la fase de totalidad.

Precisamente, uno de los momentos más esperados llegará cuando la Luna cubra completamente el Sol. Sánchez explica que, cuando la totalidad sea completa, quienes estén observando el eclipse con las medidas de seguridad adecuadas podrán retirar las gafas durante aproximadamente 90 segundos y contemplar el cielo, donde será posible distinguir estrellas y planetas.

Entre los elementos que recomienda buscar están la constelación de Leo, Venus y, especialmente, el denominado rayo verde, un breve destello que puede producirse cuando el Sol desaparece por el horizonte. "El rayo verde, no lo perdáis", ha advertido.

Antes y después de la totalidad, Sánchez insiste en la necesidad de utilizar gafas homologadas para la observación solar. Cuando el Sol vuelva a aparecer, aunque sea parcialmente, habrá que volver a colocarlas inmediatamente.

El astrónomo también destaca el carácter excepcional del fenómeno desde Mallorca. "Vamos a tener un eclipse espectacular, de película", ha reiterado, antes de recordar que, más allá de su interés científico, se trata de una oportunidad para contemplar "una maravilla casual" de la naturaleza y el universo.