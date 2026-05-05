La regata 52 SUPER SERIES Sailing Week inaugura su circuito en Puerto Portals

Esta semana, hasta el sábado, se celebra la regata 52 SUPER SERIES Sailing Week en Puerto Portals, en Mallorca. Por este motivo, este martes el programa 'Más de Uno Mallorca', con Elka Dimitrova, se ha emitido en directo desde uno de los complejos náuticos y de ocio más atractivos del Mediterráneo. Desde aquí compiten los mejores regatistas del mundo en una cita imprescindible para los amantes de la vela.

Durante el programa especial, nos han acompañado Corinna Graf, CEO de Puerto Portals, que ha invitado a los oyentes a visitar el puerto. "Por la mañana se les ve embarcando, en movimiento e ilusionados. La emoción de la regata se siente", ha asegurado en los micrófonos de Onda Cero. También ha estado con nosotros Agustín Zulueta, director general de las 52 SUPER SERIES, quien ha puesto en valor la identidad y la esencia de Puerto Portals: "Es evidente que nos sentimos como en casa, por eso repetimos año tras año".

El circuito Grand Prix de monocascos más prestigioso del panorama internacional celebra este año su 15ª edición desde su creación en 2012. De hecho, esta es la primera vez que el circuito inaugura su temporada en Puerto Portals.

En esta edición, la flota acoge a 14 equipos de 11 nacionalidades, con el debut de formaciones de Holanda, Suecia y Brasil, y alcanza los 16 equipos a lo largo de la temporada, con la participación de los mejores regatistas del mundo, desde campeones olímpicos y del mundo, vencedores de la Copa América, hasta destacados especialistas en vela oceánica.