Puerto Portals celebra la Navidad con el Christmas Market

Puerto Portals ha dado la bienvenida a la Navidad con la apertura de su tradicional Christmas Market, que ya cumple 14 años. Un mercado navideño con más de 40 casetas que incluyen propuestas artesanales, gastronómicas, música y actividades infantiles que cada año atraen a más público local.

Así lo ha podido comprobar hoy el equipo de Más de Uno Mallorca en el programa que se ha emitido en directo desde el mercado. Según la Consejera Delegada de Puerto Portals, Corinna Graf, la temporada “es mágica para nosotros; ver la ilusión de los niños y la alegría de las familias nos pone la piel de gallina”.

El Christmas Market se ha consolidado como una cita que atrae especialmente a los mallorquines, reflejando el compromiso del puerto con la comunidad local. Corinna Graf, ha destacado la importancia del cliente local en este tipo de eventos. "Sin el cliente local no somos nada ni queremos ser nada porque es que somos parte de Mallorca y Mallorca es parte de nosotros.

Graf destaca los eventos que organizan durante todo el año, para público local: "Somos un puerto vivo los 365 días al año y tenemos muchísima actividad, con eventos dirigidos al público local, como la verbena del verano, Cats que también está dirigido al público local... Para nosotros el residente es una pieza fundamental".

Balance del 2025

La Consejera Delegada de Puerto Portals ha aprovechado la entrevista en Onda Cero para hacer balance del 2025, un año de importantes renovaciones que han transformado el puerto en un espacio más peatonal, seguro y agradable, donde visitantes y residentes pueden disfrutar del entorno con tranquilidad.

“Ha sido un año bueno, aunque algo raro, con cambios en el perfil de clientes y una mayor presencia del público local”, ha asegurado Corina Graff.

Además, Puerto Portals continúa impulsando iniciativas sostenibles a través de su proyecto Blue Marina, premiado por su contribución al medio ambiente, y recientemente ha llevado a cabo limpiezas de playas en invierno, reforzando su compromiso con la sostenibilidad.

De cara a 2026, Puerto Portals se prepara para celebrar sus 40 años con nuevas propuestas y sorpresas para sus clientes, consolidando su posición como referente náutico y social en Mallorca y el Mediterráneo.