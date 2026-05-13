El PSIB carga contra Galmés por el caso Bestard y exige el cese del vicepresidente insular

LEER MÁS La izquierda cuestiona las explicaciones de Bestard sobre el uso de coches públicos y pide su dimisión

La polémica por el supuesto uso indebido de vehículos oficiales del Consell de Mallorca por parte del vicepresidente segundo de la institución insular y conseller de Vox, Pedro Bestard, sigue creciendo. El PSIB ha vuelto a cargar este miércoles contra el actual equipo de gobierno y ha reclamado la dimisión inmediata del dirigente.

La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha exigido al presidente insular, Llorenç Galmés, que cese a Bestard y ha advertido de que, si no lo hace, se convertirá en “cómplice” de esta situación. Según Cladera, todavía están a tiempo de protagonizar un acto de “dignidad democrática”.

El asunto marcará también la segunda parte del Debate de Política General que este jueves celebrará la institución insular. Los socialistas presentarán más de un centenar de propuestas y aprovecharán la sesión para denunciar, aseguran, la falta de transparencia de PP y Vox durante esta legislatura.

Además, Cladera también ha criticado el llamado “escudo social” impulsado por el Consell de Mallorca ante la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio, que ha calificado de “escudo racial”.