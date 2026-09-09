Prohens sostiene que hay un "cambio de tendencia" en el turismo mientras la oposición le reprocha la falta de medidas

De esta manera se ha defendido la líder del Ejecutivo de las acusaciones lanzadas por los portavoces en el Parlament del PSIB, Iago Negueruela, y MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, de no fijarse en el crecimiento en la llegada de turistas a las islas.

Prohens ha señalado que el aumento de turistas se concentra en "temporada media y baja", mientras que en la temporada alta se habría instalado un patrón de "contención", lo que "contribuye a la desestacionalización".

Todo esto, ha apuntado que se produce con una subida del gasto por turista, lo que confirmaría el objetivo del Govern de "crecer en valor y no en volumen". Aún así, ha reconocido que "queda camino por hacer" pero ha remarcado que "el cambio de tendencia ha empezado".

Apesteguia ha alegado que las políticas de contención al Govern le salen "regulinchi", ya que en julio habrían llegado un 1,8 por ciento más te turistas internacionales a Baleares, lo que encaminaría a las islas hacia el "nuevo récord de los 20 millones de turistas" en 2026. Por eso, ha pedido a Prohens que "escuche a la calle" que le pide "decrecimiento turístico y no contención".

En la misma línea, Negueruela ha argumentado que la presidenta solo ve "aviones", en referencia a las políticas desarrolladas por Aena, y "no ve más turistas, más hoteles, más atascos o más viviendas vacacionales". Igualmente, ha planteado que "no escucha" las protestas de la ciudadanía "contra sus políticas", por lo que ha incidido en que Prohens "tiene competencias para hacer algo".