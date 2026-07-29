Prohens exige a Rodríguez que explique las cargas policiales, pero elude pedir su dimisión

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha eludido este miércoles pedir la dimisión del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, pero le ha exigido "explicaciones a la mayor brevedad" por las cargas policiales contra manifestantes tras la marcha en protesta por el turismo masivo del pasado domingo.

"No tendría que haber acabado así", ha dicho Prohens sobre la violencia posterior a la manifestación, pero ha asegurado que carece de información para pronunciarse sobre la actuación de la Policía Nacional.

Es el delegado del Gobierno, ha recalcado, quien tiene que aclarar lo ocurrido, porque es él "quien está al frente del operativo" de seguridad.

"Si tiene que dimitir o no corresponde en primer lugar a su partido y a sus superiores del Gobierno de España", ha asegurado en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.