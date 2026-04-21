Prohens acusa al Gobierno de "instrumentalización y caos" con la regularización de migrantes

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a cargar este martes contra el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes durante el pleno del Parlament. En respuesta a una pregunta del portavoz del PSIB, Iago Negueruela, Prohens ha afirmado que la medida "no va de derechos sino de oportunismo, improvisación, de instrumentalización y de caos".

La presidenta ha advertido además de que la regularización tendrá un impacto negativo sobre el mercado de la vivienda y los servicios públicos de las islas, y ha acusado a los socialistas de contradecirse al defender el decrecimiento turístico y apoyar al mismo tiempo una medida que, a su juicio, generará más presión sobre los recursos públicos.

Prohens también ha acusado al PSIB de "engañar" a las personas migrantes que quieren acogerse al proceso al transmitirles, según su versión, que basta con acudir a los ayuntamientos para obtener un certificado de vulnerabilidad de forma automática.

Por su parte, Negueruela ha reprochado al Govern que se haya "apartado de la regularización" y ha acusado tanto a Prohens como al PP de "alentar discursos de odio". El portavoz socialista ha pedido además más recursos en los servicios sociales municipales para agilizar la expedición de los certificados de vulnerabilidad.