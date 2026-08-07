El presidente del Real Club Náutico de Palma pide responsabilidad a los navegantes ante una mayor actividad en el mar por el eclipse

LEER MÁS Palma prevé hasta 100.000 personas en Playa de Palma para el eclipse del 12 de agosto

El presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafa Gil, ha hecho balance en 'Más de Uno Mallorca' de una nueva edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela, que encara su recta final con un balance “súper positivo”. En una entrevista concedida a Onda Cero Mallorca, Gil ha destacado las buenas condiciones meteorológicas, el alto nivel deportivo de la competición y la importancia de acercar la vela a la sociedad balear.

El dirigente del Náutico ha agradecido la cobertura de Onda Cero durante la semana de programación especial desde el club y ha subrayado que la regata se ha convertido en mucho más que una competición deportiva. “La voz que vosotros le ponéis a todo lo que hacemos aquí es un lujo, nos hace grandes como club y mejora la imagen de Mallorca”, ha señalado.

Rafa Gil también ha puesto en valor la participación de proyectos como la vela adaptada y las historias humanas que han protagonizado esta edición. “La ilusión que le ponen y poder participar en una regata de alto nivel es algo que te llena el alma”, ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado el trabajo de cantera y los valores que transmite la escuela del Real Club Náutico de Palma.

Sobre el futuro de la entidad, el presidente ha destacado la importancia de la resolución del Tribunal Superior de Justicia que permite afrontar los próximos años con mayor estabilidad. “Tenemos 20 años por delante”, ha asegurado, con el objetivo de seguir mejorando una cita que, según ha explicado, crece cada edición a través de pequeños detalles y nuevas propuestas.

Gil ha pedido también responsabilidad a los navegantes ante la previsión de una mayor actividad en el mar con motivo del eclipse solar y ha recordado que la seguridad y el sentido común deben ser prioritarios. Además, ha avanzado que el club seguirá apostando por la mejora de sus instalaciones y por la promoción de jóvenes regatistas para mantener a Palma como referente de la vela.