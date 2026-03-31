VIVIENDA

El precio de la vivienda en Baleares aumenta un 15,5% interanual, superando los máximos de la burbuja de 2007

El valor de la vivienda en Baleares supera la media nacional y excede los niveles máximos alcanzados por la burbuja.

Europa Press

Illes Balears |

Zona de viviendas en el barrio de El Terreno de Palma.
Zona de viviendas en el barrio de El Terreno de Palma. | Maria Cortès

El precio de la vivienda ha aumentado en Baleares un 15,5% a nivel interanual, de manera que las Islas se sitúan por encima de los precios máximos alcanzados durante la crisis inmobiliaria de 2007.

Según ha informado este martes Tinsa by Accumin en su estudio IMIE Mercados Locales 2026, el valor de la vivienda en Baleares supera la media nacional y excede los niveles máximos alcanzados por la burbuja junto con otras tres comunidades.

Así, el estudio ha indicado que en España el precio de la vivienda nueva y usada ha aumentado un 3,2% respecto al trimestre anterior y es un 14,3% más cara que hace un año.

Además, ha señalado que el porcentaje de renta que un hogar medio en Baleares destina al pago de una hipoteca --que cubra el 80% del valor de la vivienda-- supera la media nacional y se sitúa por encima del 35%, junto a otras siete comunidades.

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