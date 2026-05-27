El PP pone el foco en un residente en Mallorca vinculado al caso Plus Ultra

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, se ha preguntado "por qué todas las tramas de corrupción vinculadas al PSOE acaban operando en Baleares" tras la supuesta vinculación de una persona residente en Mallorca con el caso Plus Ultra.

Los 'populares', en un comunicado, han hecho referencia a informaciones publicadas acerca de la presunta relación de esta persona con "la denominada trama Zapatero, relacionada con préstamos a Plus Ultra y tráfico de oro". Sagreras ha considerado que es "muy preocupante que, una vez más, Baleares aparezca ligada a una trama que rodea al entorno socialista y a operaciones bajo sospecha".

"Cada semana se conocen nuevas informaciones que vuelven a poner a las Islasen el centro de casos presuntamente relacionados con corrupción, privilegios y negocios opacos del PSOE", ha subrayado.

El portavoz parlamentario ha recordado que, a esto, se le suma el pago de 3,7 millones de euros realizado por el Govern de Francina Armengol por la compra de mascarillas "defectuosas" durante la pandemia del coronavirus.

Sagreras ha reclamado "máxima transparencia y todas las explicaciones necesarias", dado que a su entender "los ciudadanos tienen derecho a saber qué relaciones, contactos o interses han convertido a Baleares en un punto recurrente de operaciones vinculadas a diferentes casos de corrupción relacionados con el socialismo".