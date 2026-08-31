La Policía Nacional detiene a un hombre por casi 70 robos en aparcamientos comunitarios

Según han informado en un comunicado, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Oeste había iniciado una investigación por una espiral de robos en interior de garajes de comunidades de vecinos en los barrios de la Teulera, Cas Capiscol, Son Rapinya, Son Dameto y Alfonso el Magnánimo de Palma.

Los robos se cometían en la mayoría de los casos de noche, iniciándose la vorágine a primeros del mes de agosto hasta final de mes. Una vez en el interior de los aparcamientos privados, se violentaba con fuerza los vehículos fracturando los cristales y se forzaban las puertas de los trasteros de los vecinos.

El día 6 se produjeron diez robos en interior de vehículo. Durante la noche del 18 al 19 se cometieron 15 robos en interior de vehículos y ocho en trasteros. Durante la noche del 19 al 30, 15 robos en vehículos, diez en trasteros y se sustrajo una motocicleta.

Finalmente en la madrugada del 26 al 27 de agosto se cometieron ocho robos con fuerza en interior de vehículo, así como la sustracción de un coche, al obtener la llave del propietario que tenía guardada en otro vehículo.

Los investigadores recopilaron todas las denuncias y realizaron numerosas gestiones para su esclarecimiento y poder identificar a los responsables de los robos.

Las pesquisas fueron dando resultado y los agentes pudieron comprobar que todos los robos presuntamente habían sido cometidos por la misma persona, logrando identificar plenamente a un hombre e iniciando las gestiones para su localización, ya que el mismo no contaba con domicilio conocido y su paradero era desconocido.

Los agentes pudieron averiguar que actuaba en la Part Forana y fuera de la isla. De hecho fue detenido en Manacor por la Policía Nacional a mediados del mes de agosto por robos en dos garajes comunitarios.

El pasado viernes 28 de agosto, los agentes tuvieron conocimiento de la localización del investigado y solicitaron a una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional que lo arrestara procediera. El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para el mismo.