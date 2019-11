La Policía Local de Palma vigilará los "puntos negros" de los patinetes

La Policía Local de Palma realizará un estudio para conocer y vigilar los puntos negros de la ciudad en los que se producen más conflictos entre los usuarios de patinetes eléctricos y peatones.



El subinspector de la Policía Local en la capital balear, Guillermo Mascaró, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que los policías de barrio realizarán una tarea de prevención e información. Principalmente en los barrios en los cuales se producen más quejas por parte de los vecinos y de los puntos en los que se registra mayor número de accidentes.



Ha puntualizado que, desde que se aplica la ordenanza municipal que regula la circulación de estos vehículos de uso privado, el cuerpo de seguridad asiste a algunos de estos incidentes. Sobre todo cuando se produce algún herido o cuando las partes implicadas no se ponen de acuerdo sobre quien debía ceder el paso en esa vía.



Los policías locales priorizarán las sanciones sobre los usuarios de patinetes eléctricos que cometan las infracciones más graves, ya que "hay que priorizar". Junto con este control de uso, los agentes distribuirán a los usuarios y residentes dípticos con información sobre la normativa vigente.



El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau, y la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, han presentado este viernes los vídeos de esta segunda fase de la campaña de sobre la circulación de patinetes eléctricos, cuyas sanciones se aplican desde el 1 de noviembre.



Dalmau ha destacado que su objetivo es dar a conocer, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, qué son los vehículos de movilidad personal (MVP) y cuáles son sus normas de uso "para garantizar la convivencia entre peatones y usuarios de patinetes".



Con esta campaña, el consistorio prevé demostrar que "hay alternativas al vehículo privado y cada vez habrá que restringir más su espacio", ha asegurado el concejal.



Por su parte, la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana ha hecho hincapié en "la necesidad de concienciación y control" sobre la utilización de los patinetes eléctricos, si bien ha recordado que el gobierno local "está a favor de la utilización de este vehículo".



Con estos vídeos, bajo el lema "una nueva movilidad ha llegado para quedarse, no seas extraterrestre e infórmate", Cort pretende "explicar de manera más clara" los espacios por donde pueden circular los patinetes eléctricos y las características que debe tener este vehículo, tal como rige la regulación.



El consistorio publicará de forma periódica las sanciones más comunes entre los usuarios de patinetes eléctricos, si bien Adrover ha señalado que a día de hoy no tiene a su disposición el número de sanciones aplicadas desde el 1 de noviembre.



Ha añadido que el alcalde de Palma, Jose Hila, "pide el cumplimiento de estas ordenanzas", si bien ha recordado que su área prevé que se aplique este" margen de entendimiento para la ciudadanía" y la "ampliación de fórmulas de cumplimiento" por parte de la policía municipal.