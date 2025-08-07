Sociedad

La población de Baleares supera los 1,25 millones de habitantes, impulsada por los nacidos en el extranjero

El crecimiento de la población en Baleares se acelera por el aumento de residentes nacidos en el extranjero, cuya cifra se ha incrementado un 3,4% en un año. En julio de 2025, el archipiélago ha alcanzado los 1,25 millones de habitantes, de los cuales 359.196 son nacidos fuera de España.

Europa Press

Illes Balears | (Publicado 07.08.2025 10:07)

Turistas paseando por la calle Jaume II del centro de Palma.
Turistas paseando por la calle Jaume II del centro de Palma. | Maria Cortès

La población residente en Baleares nacida en el extranjero ha crecido en julio un 3,42% en comparación con el año anterior, el triple que los nacidos en España, que prácticamente no ha variado y crece por debajo del 1%.

En concreto, Baleares ha alcanzado en el séptimo mes del año los 1,25 millones de habitantes, de los cuales 891.890 son nacidos en España y 359.196 en el extranjero.

Así se desprende de los datos provisionales de las cifras de población a 1 de julio de 2025 publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Según estos datos, la población total de Baleares ha experimentado un crecimiento del 0,42% en el segundo trimestre del año en comparación con el primero --el tercer crecimiento del país-- hasta alcanzar los 1,25 millones de habitantes. En comparación con julio de 2024 la población del archipiélago ha aumentado un 1,01%.

Del total de residentes en Baleares 627.229 son mujeres (50,13%) y 623.857 son hombres (49,87%). En comparación con julio de 2024 la población del archipiélago ha aumentado un 1,01%.

Por su parte, de los más de 1,25 millones de habitantes de Baleares 268.212 tienen nacionalidad extranjera, que crecen un 1,84% en un año, y 982.874 tienen nacionalidad española (+0,79%).

Igualmente, crecen un 0,07% los habitantes de Baleares nacidos en algún lugar de España (891.890) y un 3,42% los nacidos en el extranjero (359.196).

Por islas, Mallorca alcanza los 971.369 habitantes (+0,92%), Ibiza los 165.289 habitantes (+1,8%), Menorca llega a los 102.880 habitantes (+0,78%) y Formentera ve reducida su población en el último año un-0,35% hasta los 11.548 habitantes.

