Las pernoctaciones hoteleras se elevan en Baleares un 9,6% en enero

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares crecieron un 9,6% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 261.879 pernoctaciones, con lo que el archipiélago encadena tres meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 15,83% más de turistas en enero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 83.753 viajeros.

Por nacionalidad, 39.070 eran residentes en España, el 46,65%, mientras que 44.683 (53,35%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 24,5% y los extranjeros aumentaron un 9,2%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 75.510 las realizaron residentes en España (un 28,83%), mientras que 186.369 (71,17%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 93,3 euros, lo que representa una bajada del 10,3% interanual. En general, los precios bajaron un -2,59% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en enero una ocupación del 36,59% y el sector hotelero empleó a 4.804 personas (un incremento del 17,9% interanual).