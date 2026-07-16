POLÍTICA

La oposición en Mallorca critica la primera importación de residuos desde Ibiza y pide explicaciones a los gobiernos del PP

El PSIB ha acusado al Consell Insular dirigido por el popular Vicenç Marí de no hacer una política correcta de gestión de residuos y ha acusado al presidente del Consell de Mallorca Llorenç Galmés de esconderse. Por su parte, desde Més per Mallorca reclaman al Partido Popular transparencia con los documentos sobre el proceso y las incidencias, y temen que este plan piloto se convierta en un plan permanente.

Redacción

Palma |

El Consell de Ibiza abre la segunda fase de su consulta ciudadana para decidir qué hacer con la gestión de residuos
El Consell de Ibiza abre la segunda fase de su consulta ciudadana para decidir qué hacer con la gestión de residuos | Redacción

La oposición en Mallorca critica la primera importación de residuos desde Ibiza y pide explicaciones a los gobiernos del PP

El PSIB, a través de su portavoz Catalina Cladera, ha acusado al Consell Insular dirigido por el popular Vicenç Marí de no hacer una política correcta de gestión de residuos y "ahora nos los manda a Mallorca", y ha acusado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de esconderse.

Por su parte, desde Més per Mallorca reclaman al Partido Popular transparencia con los documentos. La portavoz Catalina Inés Perelló ha pedido a los populares publicar "todos los informes técnicos" sobre el proceso y las incidencias, y temen que este plan piloto se convierta en un plan permanente.

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