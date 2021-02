Anticorrupción

Oficina de Anticorrupción admite que no sabe si debe investigar la vacunación de cargos públicos

El director de la Oficina de Anticorrupción de Baleares, Jaime Far, explica en Onda Cero que la denuncia del PP sobre las presuntas irregularidades en la vacunación de cargos públicos aún no le ha llegado y que la semana próxima se decidirá si la Oficina es competente en asuntos que no están directamente relacionados con el dispendio de recursos públicos sino con "asuntos de ética política".