La nueva secretaria general del PP balear Sandra Fernández se estrena defendiendo la ley de pandemias

La recién elegida secretaria general del Partido Popular de Baleares Sandra Fernández concede su primera entrevista a Onda Cero desde que asumió el cargo. Fernández analiza la situación sanitaria actual y el proceso de vacunación y admite que se vacunó en cuanto le tocó por edad.

No obstante, la nueva secretaria general del PP balear admite que su partido no puede defender el llamado 'Green Pass' hasta que no haya consenso, ni tampoco se puede obligar a los trabajadores sociosanitarios a vacunarse sin "un paragüas legal."