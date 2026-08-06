Una niña de dos años, hospitalizada en estado grave tras ahogarse en la piscina de un hotel de Magaluf

Una niña de dos años ha sido hospitalizada en estado grave tras ahogarse en la piscina de un hotel de Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià.

Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han ocurrido sobre las 18.10 horas de este miércoles en el Hotel Barbados, ubicado a la altura del número 7 de la avenida Notari Alemany.

Los servicios de emergencias han sido alertados de que una niña de dos años había sufrido un ahogamiento en la piscina del establecimiento turístico.

El personal del hotel le ha realizado las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios del SAMU 061, que las han proseguido hasta lograr estabilizar a la menor.

Tras avisar al servicio de pediatría, ha sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado grave.